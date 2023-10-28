Кто вселился в квартиру Слепакова? В шикарных апартаментах хозяйничает скромный доцент

Квартиру уехавшего из России в Израиль юмориста Семена Слепакова (признан иностранным агентом) за десятки миллионов рублей купил доцент ВШЭ, специалист по проблемам взаимодействия бизнеса и власти Павел Толстых, сообщает Mash.

Стало известно, что сумма сделки составила 295 миллионов рублей за пятикомнатные апартаменты в центре Москвы без отделки и мебели. Квартира площадью 216,5 «квадрата» расположена в ЖК Park Residence в 1-м Голутвинском переулке рядом с парком «Музеон» и Новой Третьяковкой.

Ранее сообщалось, что Слепаков лишился всей недвижимости в России, продав свою квартиру в столице.