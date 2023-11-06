Что попробовать в постели до свадьбы? Три типа интимной близости, которые заинтересуют холостых

Три типа интимной близости, которые заинтересуют холостых, называет «Леди Mail.ru». Автор рассказывает, что стоит попробовать в постели до свадьбы.

По мнению рассказчицы, у каждого хоть раз должен случиться секс на первом свидании. Забыть о принципах порой хочется не только мужчинам, но и женщинам.

«Не всегда мы ходим на свидания, чтобы найти любовь всей жизни — иногда нам нужен просто хороший секс», — объясняет она.

Не менее смелый вариант — секс без обязательств. Без знакомства с друзьями и родителями, без обсуждения бытовых проблем и имен будущих детей. Переживать в ожидании новых звонков и эсэмэсок тоже не придется: вы друг другу ничего не должны.

«Дополнительный бонус: с любовником, от которого нужен только секс, намного проще позволить себе именно то, чего всегда хотелось, но сложно было решиться», — отметила рассказчица.

Еще одна популярная фантазия, которую легче претворить в жизнь до брака — секс втроем. В устойчивых парах реализация этой мечты может стать серьезным ударом по отношениям, а в более легких ее реализация — довольно интересная идея.

Ранее способ разжечь страсть в отношениях раскрыла консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная.