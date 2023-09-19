Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой улетел из России. Об этом сообщила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 34-летняя жена Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

«Как думаете, куда мы с мужем улетели? Дам подсказку: плюс 27 на термометре. И очень вкусно!» — написала она в сторис. Держала интригу Диброва недолго. Вскоре она рассказала, что они с супругом отправились в Ереван на свадьбу друзей.

«Сочная, вкусная, яркая Армения! Смерть фигуре, но пусть будет так!» — заявила модель.