Как сохранить красоту: врач назвал простую привычку для замедления старения

Простую привычку для замедления старения назвал диетолог Артем Хачатрян. Его цитирует портал «А теперь внимание!».

Врач напомнил, что преимущественно организм человека состоит из воды, однако с возрастом ее процент становится все ниже. Поэтому, чтобы сохранить красоту, важно не забывать пить воду.

«С возрастом особенно важным становится соблюдение водного баланса. Если даже вас не мучает жажда, необходимо в течение дня пить небольшими глотками чистую негазированную воду», — сказал он.

По словам Хачатряна, эта простая привычка поможет человеку выглядеть и чувствовать себя моложе, на более долгий срок сохранить качество волос и поможет не набирать вес.

«Работает лучше уколов красоты!» — заверил он.

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