Как сохранить красоту: врач назвал простую привычку для замедления старения
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Простую привычку для замедления старения назвал диетолог Артем Хачатрян. Его цитирует портал «А теперь внимание!».
Врач напомнил, что преимущественно организм человека состоит из воды, однако с возрастом ее процент становится все ниже. Поэтому, чтобы сохранить красоту, важно не забывать пить воду.
«С возрастом особенно важным становится соблюдение водного баланса. Если даже вас не мучает жажда, необходимо в течение дня пить небольшими глотками чистую негазированную воду», — сказал он.
По словам Хачатряна, эта простая привычка поможет человеку выглядеть и чувствовать себя моложе, на более долгий срок сохранить качество волос и поможет не набирать вес.
«Работает лучше уколов красоты!» — заверил он.
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