Длинные ноги 54-летней Светланы Бондарчук восхитили пользователей сети

Свою прогулку в мини-платье по Сочи записала на видео и опубликовала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук.

«Фестивальное настроение», — подписала ролик она. Длинные ноги знаменитости восхитили пользователей сети.

«Ноги!!!», «Как всегда всем пример, красотка», «Легко, круто и красиво», «Вы очень красивая, спортивная и задорная», «Леди», «Фигура — огонь», «Какая вы роскошная», «Элегантная», «Шикарная женщина, мотивирует!» — написали юзеры в комментариях.