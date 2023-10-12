22:00, 12 октября 2023
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Директора буддийского центра в Москве заподозрили в хищении сотен миллионов
© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
В хищении сотен миллионов рублей у банка заподозрили руководителя буддийского центра «Ясный свет» Станислава Машагина. По данным РИА Новости, подозреваемого задержали в Москве.
По данным правоохранителей, директор организации обвиняется в хищении 1,8 миллиарда рублей у Нижегородского банка «Ассоциация». По версии следствия, Машагин и его подельники вывели деньги со счетов кредитной организации через подконтрольные юридические лица.
Собеседник агентства уточнил, что задержание руководителя «Ясного света» является одним из эпизодов предстоящего возвращения денег, похищенных у банков с отозванной лицензией, на сумму около 0,5 триллиона рублей.