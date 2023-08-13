Директор госпитализированной Лады Дэнс раскрыл подробности ее состояния

Подробности состояния певицы Лады Дэнс, госпитализированной после ДТП, раскрыл ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин. Он рассказал, что Дэнс пока не может самостоятельно передвигаться и разговаривать.

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы», — сообщил Пудовкин.

Директор Дэнс отметил, что прогноз врачей по поводу выздоровления артистки оптимистичен. Однако Дэнс, по его словам, предстоит долгий реабилитационный период. Позже певица запишет видеообращение к поклонникам, добавил Пудовкин.

Артистка попала в ДТП 5 августа в Московской области на трассе М-2 «Крым». Ее госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой.