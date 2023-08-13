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14:01, 13 августа 2023
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Директор госпитализированной Лады Дэнс раскрыл подробности ее состояния

Директор госпитализированной Лады Дэнс раскрыл подробности ее состояния

© Фото: Natanael Melchor / Unsplash

Подробности состояния певицы Лады Дэнс, госпитализированной после ДТП, раскрыл ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин. Он рассказал, что Дэнс пока не может самостоятельно передвигаться и разговаривать.

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы», — сообщил Пудовкин.

Директор Дэнс отметил, что прогноз врачей по поводу выздоровления артистки оптимистичен. Однако Дэнс, по его словам, предстоит долгий реабилитационный период. Позже певица запишет видеообращение к поклонникам, добавил Пудовкин.

Артистка попала в ДТП 5 августа в Московской области на трассе М-2 «Крым». Ее госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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