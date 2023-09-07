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04:04, 07 сентября 2023
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Диетолог заявила об опасности консервированных овощей

Диетолог заявила об опасности консервированных овощей

© Фото: Ray Shrewsberry / Unsplash

Об опасности для здоровья консервированных овощей предупредила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, терапевт, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

И купленные в магазине, и приготовленные в домашних условиях консервированные овощи могут «инициировать или поддержать разные проонкологические процессы», предупредила она.

Продукты, содержащие много уксуса или соли, могут ухудшить работу ЖКТ и повысить давление, поэтому людям с соответствующими проблемами лучше отказаться от консервов.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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