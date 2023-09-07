Диетолог заявила об опасности консервированных овощей

Об опасности для здоровья консервированных овощей предупредила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, терапевт, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

И купленные в магазине, и приготовленные в домашних условиях консервированные овощи могут «инициировать или поддержать разные проонкологические процессы», предупредила она.

Продукты, содержащие много уксуса или соли, могут ухудшить работу ЖКТ и повысить давление, поэтому людям с соответствующими проблемами лучше отказаться от консервов.