Диетолог перечислила запрещенные в жару продукты

Запрещенные в жару продукты перечислила диетолог Анна Ивашкевич в интервью NEWS.ru. В первую очередь необходимо сократить потребление молочной продукции.

«Например, мороженое, которое также является высококалорийным продуктом с большим количеством сахара, так что перебарщивать с ним не стоит», — пояснила врач.

В жаркую погоду в принципе не стоит переедать, чтобы не увеличить теплоотдачу организма, отметила Ивашкевич. Что касается напитков, не стоит пить больше двух стаканов соленой минералки. После употребления кофе и энергетиков нужно выпивать один-два стакана воды для поддержания водного баланса.

Ивашкевич порекомендовала есть в жару продукты с большим количеством жидкости, например, огурцы или арбузы. Однако с ними тоже не стоит перебарщивать, съедая более 500 граммов за раз.