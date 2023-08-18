Люди
01:01, 18 августа 2023
1 мин.

Диетолог перечислила запрещенные в жару продукты

Диетолог перечислила запрещенные в жару продукты

© Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Запрещенные в жару продукты перечислила диетолог Анна Ивашкевич в интервью NEWS.ru. В первую очередь необходимо сократить потребление молочной продукции.

«Например, мороженое, которое также является высококалорийным продуктом с большим количеством сахара, так что перебарщивать с ним не стоит», — пояснила врач.

В жаркую погоду в принципе не стоит переедать, чтобы не увеличить теплоотдачу организма, отметила Ивашкевич. Что касается напитков, не стоит пить больше двух стаканов соленой минералки. После употребления кофе и энергетиков нужно выпивать один-два стакана воды для поддержания водного баланса.

Ивашкевич порекомендовала есть в жару продукты с большим количеством жидкости, например, огурцы или арбузы. Однако с ними тоже не стоит перебарщивать, съедая более 500 граммов за раз.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.