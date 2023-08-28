Диетолог перечислил лучшие продукты от стресса

Лучшие продукты от стресса перечислил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

«Есть группы продуктов, которые могут воспрепятствовать быстрому истощению организма при психоэмоциональных перегрузках и помочь человеку подготовиться к этим самым перегрузкам. В первую очередь, это богатая цинком, магнием, омега 3 и омега 6 еда. Положительное влияние в данном случае оказывает и присутствие в продукте фолиевой кислоты», — заявил он.

Перечисленными веществами богаты многие ягоды и фрукты — апельсины, мандарины, грейпфруты, авокадо, клубника и другие. Чтобы избавлять от стресса, они должны составлять примерно четверть дневного рациона.

Помочь также могут рыба, орехи, семечки, шпинат, перепелиные яйца и морковь.