Диетолог перечислил лучшие продукты от стресса
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Лучшие продукты от стресса перечислил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.
«Есть группы продуктов, которые могут воспрепятствовать быстрому истощению организма при психоэмоциональных перегрузках и помочь человеку подготовиться к этим самым перегрузкам. В первую очередь, это богатая цинком, магнием, омега 3 и омега 6 еда. Положительное влияние в данном случае оказывает и присутствие в продукте фолиевой кислоты», — заявил он.
Перечисленными веществами богаты многие ягоды и фрукты — апельсины, мандарины, грейпфруты, авокадо, клубника и другие. Чтобы избавлять от стресса, они должны составлять примерно четверть дневного рациона.
Помочь также могут рыба, орехи, семечки, шпинат, перепелиные яйца и морковь.