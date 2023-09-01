Диетолог Гинзбург перечислил идеальные продукты для завтрака

Идеальные продукты для завтрака перечислил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

Специалист подчеркнул, что по утрам человек более разборчив в еде, чем по вечерам, поэтому сформировать привычку завтракать исключительно полезными продуктами не так сложно.

Чем полезнее завтрак, тем лучше самочувствие и настроение человека в течение дня, тем выше его работоспособность, тем проще ему контролировать питание днем и вечером и не переедать, отметил Гинзбург.

Врач перечислил продукты для полезных завтраков: каши, яйца, овощи, бобовые, кисломолочные напитки, хлопья, творог, рыба на пару, сливочное масло в небольшом количестве. В качестве горячего напитка утром хороши какао, кофе или зеленый чай.

«Бывает, человек экономит время до работы или просто физически не хочет завтракать. Это в общем-то не вредно. Но нужно позаботиться о себе на работе, когда захочется есть. И самое лучшее в этой ситуации — что-нибудь прихватить с собой из дома, те же мюсли и кисломолочные продукты», — заявил диетолог.

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