Диетолог Гинзбург высказался о токсичности грейпфрутов

О токсичности грейпфрутов высказался в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он заявил, что в этих цитрусовых содержатся фуранокумарины, поэтому их употребление не стоит совмещать с приемом каких-либо лекарств.

«Фуранокумарины ингибируют систему ферментов цитохромов, отвечающих за обезвреживание в печени разного рода инородных веществ — например, лекарств. В результате лекарственные препараты могут приобрести нежелательное чрезмерное действие», — заявил Гинзбург.

Доктор подчеркнул, что в остальном грейпфруты полезны. Например, они богаты антиоксидантами, обладающими противовоспалительным действием. В случае наличия у человека сахарного диабета употребление грейпфрутов способствует снижению уровня глюкозы в крови.