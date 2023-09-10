Диетолог Гинзбург перечислил важные для здоровья человека минералы

Важные для здоровья человека минералы перечислил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

«Микронутриенты — это необходимые для здоровья человека компоненты питания. В их число входят и минералы, а именно: калий, кальций, цинк, железо, магний и селен», — заявил он.

Гинзбург рассказал о полезных действиях каждого минерала. Так, калий и магний успокаивают сердечную мышцу и снижают тревожность. Железо отвечает за гемоглобин, поддержание нормальной крови и окислительные процессы. Когда железа мало, мы испытываем упадок сил, утомление, сердечную слабость, у нас низкое давление и довольно быстро развивается анемия.

«Цинк — это "мужской" минерал. Он поддерживает мужскую силу. Селен улучшает состояние сосудистой стенки и является антиоксидантом, снижает атеросклеротические изменения в сосудистой стенке, оказывает антиатерогенное действие», — отметил диетолог.