Диета здесь бессильна! Психолог назвала неожиданную причину набора лишнего веса

Неожиданную причину набора лишнего веса назвала в беседе с «Газетой.Ru» психолог, кандидат наук, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Галина Турецкая. По словам эксперта, самая частая причина привеса — эмоциональное переедание, при котором еда помогает человеку справиться с сильными эмоциями. И диета здесь часто бессильна.

«Еда в этом случае — способ вернуться к детской безмятежности, душевному комфорту и безопасности», — пояснила Турецкая.

Чтобы избежать «зажора», необходимо отказаться от деления еды на «съедобную» и «несъедобную», употреблять в пищу все продукты, но знать меру.

Кроме того, по словам психолога, невозможность сбросить вес может быть связана с внутренним запретом на проявление эмоций. В этом случае эмоции превращаются в желание съесть «запрещенную» еду, добавила эксперт.

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