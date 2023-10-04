Полина Диброва показала вечерний образ в топе с глубоким декольте

Вечерний образ в топе с глубоким декольте и юбке со страусиными перьями показала модель Полина Диброва. Фотографию она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость позирует на парадной лестнице в белом топе на тонких бретелях и полупрозрачной юбке длины миди с кружевом и страусиными перьями. Она также надела черные туфли-лодочки и накинула черный пиджак на плечо.

Из аксессуаров на модели видны несколько браслетов-цепочек и кольца. Волосы Диброва оставила распущенными, убрав на одну сторону, а губы накрасила красной помадой.