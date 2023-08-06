Девушки вышли с необычными плакатами в центре Москвы

Девушки с необычными плакатами были замечены в центре Москвы в районе Патриарших прудов. Очевидцы сняли их на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Девчонки с Патриков ищут любовь», — подписали ролик администраторы.

Одна из них держит в руках кусок картона с надписью: «Ищу высокого мужа». У другой на плакате написано: «А я хочу денег».

«Деградация на лицо», «Не понимаю негодования, зато честно», «А в коричневом платье ничего такая, как модель», «Ну так Tinder прикрыли — выкручиваются теперь», «Содержанки», «Женщина в черном — отдельный вид искусства», — прокомментировали юзеры.