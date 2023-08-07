00:01, 07 августа 2023
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Девушка прошлась по Москве в рваной одежде и удивила пользователей сети
© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Молодая девушка с красными волосами прошлась по улицам Москвы в рваной одежде и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» Внешний вид горожанки удивил пользователей сети.
«Вы ничего не понимаете, это мода из комод», «Моль уже ест все!», «Как говорится — модно, стильно, молодежно», «Бомжлакшери с Патриков», «Вот и бери синтетику, плавится от жары», — прокомментировали юзеры.
На девушке был надет рваный полосатый свитер несмотря на то, что в столице воздух прогрелся до 30 градусов, а также рваные черные капроновые колготки и сапоги.