Девушка прошлась по Москве в рваной одежде и удивила пользователей сети

Молодая девушка с красными волосами прошлась по улицам Москвы в рваной одежде и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» Внешний вид горожанки удивил пользователей сети.

«Вы ничего не понимаете, это мода из комод», «Моль уже ест все!», «Как говорится — модно, стильно, молодежно», «Бомжлакшери с Патриков», «Вот и бери синтетику, плавится от жары», — прокомментировали юзеры.

На девушке был надет рваный полосатый свитер несмотря на то, что в столице воздух прогрелся до 30 градусов, а также рваные черные капроновые колготки и сапоги.