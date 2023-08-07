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00:01, 07 августа 2023
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Девушка прошлась по Москве в рваной одежде и удивила пользователей сети

Девушка прошлась по Москве в рваной одежде и удивила пользователей сети

© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Молодая девушка с красными волосами прошлась по улицам Москвы в рваной одежде и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» Внешний вид горожанки удивил пользователей сети.

«Вы ничего не понимаете, это мода из комод», «Моль уже ест все!», «Как говорится — модно, стильно, молодежно», «Бомжлакшери с Патриков», «Вот и бери синтетику, плавится от жары», — прокомментировали юзеры.

На девушке был надет рваный полосатый свитер несмотря на то, что в столице воздух прогрелся до 30 градусов, а также рваные черные капроновые колготки и сапоги.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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