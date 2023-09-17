Девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после посещения фитнес-центра

После посещения фитнес-центра «Виктория» в подмосковном Сергиевом Посаде семилетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, оттуда госпитализировали другую семилетнюю девочку и 11-летнего мальчика. По данным Mash, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщает подмосковная прокуратура, предварительный диагноз пострадавших — отправление токсичными парами хлора.

На данный момент проверяется версия, что дети отравились из-за большой концентрации хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора, которая поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.