14:01, 17 сентября 2023
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Девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после посещения фитнес-центра
© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
После посещения фитнес-центра «Виктория» в подмосковном Сергиевом Посаде семилетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, оттуда госпитализировали другую семилетнюю девочку и 11-летнего мальчика. По данным Mash, их состояние оценивается как средней тяжести.
Как сообщает подмосковная прокуратура, предварительный диагноз пострадавших — отправление токсичными парами хлора.
На данный момент проверяется версия, что дети отравились из-за большой концентрации хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора, которая поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.