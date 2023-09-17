18:01, 17 сентября 2023
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Десятки человек пробежали по центру Москвы и попали на видео
© Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
На видео попали десятки человек, пробежавших днем в воскресенье, 17 сентября, по центральным улицам Москвы в рамках Московского марафона. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
«На Московском марафоне можно увидеть интересных персонажей», — подписали ролик администраторы канала.
На кадрах среди спортсменов пробежали двое людей в необычных костюмах. На них были надеты костюм динозавра и пижама дракона.
«Молодцы люди, не только спортсмены, еще и с юмором», «Семь потов сошло, минус пару килограммов и позитивные эмоции вокруг», «В жару тяжело в костюмчике бежать», «Марафон юрского периода», «Бежать чтобы не вымереть!» — прокомментировали юзеры.