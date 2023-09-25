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17:28, 25 сентября 2023
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Десятилетний ребенок сломал обе ноги на батуте в Подмосковье

Десятилетний ребенок сломал обе ноги на батуте в Подмосковье

© Фото: Matheus Costa / Unsplash

Десятилетний ребенок сломал обе ноги после падения на батуте в Подмосковье, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Мальчика экстренно доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) с отеком и деформацией конечностей.

Обследовав пациента, врачи диагностировали у него вывих стопы и перелом обеих лодыжек голеностопного сустава со смещением отломков. Ребенка было решено срочно оперировать, ему вставили специальные металлоконструкции для полного сращивания костей. Медики также смогли предотвратить ишемию конечностей и спасти пациента от инвалидности.

В настоящий момент мальчик чувствует себя хорошо, он выписан из медучреждения. В дальнейшем он продолжит лечение в больнице.

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