Десятилетний ребенок сломал обе ноги на батуте в Подмосковье

Десятилетний ребенок сломал обе ноги после падения на батуте в Подмосковье, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Мальчика экстренно доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) с отеком и деформацией конечностей.

Обследовав пациента, врачи диагностировали у него вывих стопы и перелом обеих лодыжек голеностопного сустава со смещением отломков. Ребенка было решено срочно оперировать, ему вставили специальные металлоконструкции для полного сращивания костей. Медики также смогли предотвратить ишемию конечностей и спасти пациента от инвалидности.

В настоящий момент мальчик чувствует себя хорошо, он выписан из медучреждения. В дальнейшем он продолжит лечение в больнице.