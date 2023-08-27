Дерматолог перечислила неожиданные причины появления пигментных пятен

Неожиданные причины появления пигментных пятен на коже перечислила в интервью радио Sputnik дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.

Помимо избыточного пребывания на солнце, причинами гиперпигментации могут стать нарушения внутри организма человека: анемия, заболевания желчного пузыря или эндокринной системы, прием противозачаточных препаратов или нарушения гормонального фона.

Спровоцировать появление пятен также может чрезмерное увлечение пилингом и другими косметологическими процедурами.