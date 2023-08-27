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22:01, 27 августа 2023
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Дерматолог перечислила неожиданные причины появления пигментных пятен

Дерматолог перечислила неожиданные причины появления пигментных пятен

© Фото: Amanda Dalbjörn / Unsplash

Неожиданные причины появления пигментных пятен на коже перечислила в интервью радио Sputnik дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.

Помимо избыточного пребывания на солнце, причинами гиперпигментации могут стать нарушения внутри организма человека: анемия, заболевания желчного пузыря или эндокринной системы, прием противозачаточных препаратов или нарушения гормонального фона.

Спровоцировать появление пятен также может чрезмерное увлечение пилингом и другими косметологическими процедурами.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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