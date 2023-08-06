Дерматолог назвала причины появления мешков под глазами

Причины появления мешков под глазами назвала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, в первую очередь это может происходить из-за неправильного питания.

Так, следует исключить поздние ужины, алкоголь и большое количество воды перед сном. Кроме того, необходимо воздержаться от употребления простых углеводов (сдобы, сладостей). Мешки под глазами, вызванные подобным отеком, временные и легко убираются при помощи косметических средств с содержанием кофеина, уточнила Галлямова.

Кроме того, причиной появления мешков под глазами могут быть определенные заболевания, например, щитовидной железы или почек.

Самым сложным случаем врач назвала грыжи под глазами, убрать которые можно только при помощи пластической операции.