Дерматолог дала советы по профилактике ожогов борщевиком летом

Советы по профилактике ожогов борщевиком летом дала в беседе с «Мослентой. Онлайн» врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

«Единственный способ уберечь себя и детей от болезненных ожогов — избегать контакта с борщевиком. Он одинаково опасен в период цветения и созревания семян», — заявила она.

Эксперт призвала научить детей различать опасные виды растений, чтобы они знали, что нужно обходить стороной.

Тем, кому приходится иметь дело с борщевиком — к примеру, на огороде — Саперова дала отдельные рекомендации.

«При выкорчевывании борщевика необходимо использовать плотные перчатки, не пытаться косить заросли этой травы триммером: куски стеблей и листьев полетят во все стороны, увеличивая опасность ожога. Скашивать их можно только ручной косой, надев защитную одежду», — сказала она.

При работе на огороде и прополке сорняков следует закрывать одеждой все открытые участки тела, надевать прозрачную маску или очки для защиты глаз, добавила врач. Во время прогулок по лесу она посоветовала не срывать незнакомые растения и не пробовать ягоды неизвестного происхождения.

«После пикника или пробежки по лесополосе обязательно нужно принять душ с мылом, прополоскать рот и глаза чистой водой», — отметила Саперова.