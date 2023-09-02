Дерматолог дала рекомендации по частоте смены полотенец

Рекомендации по частоте смены полотенец в беседе с радио Sputnik дала доктор медицинских наук, врач-дерматолог-косметолог Светлана Жабоева. По ее словам, менять полотенца необходимо каждые три дня, так как существует риск размножения бактерий, вирусов и грибков на полотенце, которое долго не меняют.

Эксперт пояснила, что бактерии, вирусы и грибок размножаются в теплой и влажной среде, в которой чаще всего находятся полотенца. Кроме того, она подчеркнула, что необходимо иметь разные полотенца для ног, тела и лица.

Жабоева добавила, что при наличии высыпаний на теле полотенца следует менять ежедневно или хотя бы проглаживать их утюгом, если такой возможности нет.