Она не стареет! Фигура 60-летней Деми Мур в купальнике восхитила поклонников

60-летняя актриса Деми Мур снялась в купальнике во время путешествия по Гранд-Каньону в США и показала подписчикам свою фигуру. Снимок, восхитивший поклонников, звезда опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото одетая в бикини Мур стоит под потоком водопада с мокрыми распущенными волосами. Актриса уточнила, что снимок сделан на берегу реки Колорадо.

Фолловеры Мур заявили, что она не стареет. «Шикарная», «Выглядишь потрясающе», «Твоя красота вечна», — написали они в комментариях.

Ранее пользователи сети пришли в восторг из-за фотографии жены актера Александра Петрова в мокром купальнике.