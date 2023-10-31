20:00, 31 октября 2023
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Она не стареет! Фигура 60-летней Деми Мур в купальнике восхитила поклонников
© Фото: @demimoore
60-летняя актриса Деми Мур снялась в купальнике во время путешествия по Гранд-Каньону в США и показала подписчикам свою фигуру. Снимок, восхитивший поклонников, звезда опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На фото одетая в бикини Мур стоит под потоком водопада с мокрыми распущенными волосами. Актриса уточнила, что снимок сделан на берегу реки Колорадо.
Фолловеры Мур заявили, что она не стареет. «Шикарная», «Выглядишь потрясающе», «Твоя красота вечна», — написали они в комментариях.
Ранее пользователи сети пришли в восторг из-за фотографии жены актера Александра Петрова в мокром купальнике.