Деменция прогрессирует: стало известно о состоянии Светличной в психбольнице

О состоянии 83-летней актрисы Светланы Светличной стало известно KP.RU.

«Мы с ней виделись меньше года назад в ее новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила», — рассказал друг семьи, актер Иван Николаев.

Николаев развеял слухи об отправке актрисы в больницу ради получения ее квартиры. По его словам, у родственников не было другого выхода: лечение в профильном заведении оказалось необходимым, когда деменция стала активно прогрессировать. Родные переживали за безопасность Светличной, у которой появились навязчивые идеи сбежать. Кроме того, сложности в общении добавляли перепады настроения и чрезмерная подозрительность.