18:30, 07 ноября 2023
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Деменции — нет! Делайте так и сохраните голову светлой
© Фото: Pietro Schellino / Unsplash
Как защититься от деменции в пожилом возрасте? Британский психолог Энтони Томпсон и психиатр Адам Мортон дали ответ на этот вопрос. Их слова приводит Daily Mail. Делайте так и сохраните голову светлой!
Так, по словам экспертов, для профилактики нейродегенеративных заболеваний необходимо стимулировать рост нейронных связей. Для этого подойдет изучение иностранных языков, чтение книг и приобретение новых навыков.
Кроме того, качественный сон не менее семи-девяти часов в сутки и физическая активность средней интенсивности не менее 150 минут в неделю также уменьшают риски развития деменции.
Ранее специалист по оказанию неотложной помощи назвал основную группу риска для развития деменции.