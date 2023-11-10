Дело в ширине! Это точно главный обувной тренд сезона
© Фото: Erik Mclean / Unsplash
Главный обувной тренд этого холодного сезона называет «Леди Mail.ru». Стилисты издания уверяют: дело в ширине!
По их словам, главной обувью конца осени и зимы станут прямые сапоги до колена. Но есть важный нюанс: сапоги обязательно должны быть широкими, а не прилегающими.
«Присмотритесь к вариантам, которые оставляют немного свободного пространства между икрами и материалом», — призывают эксперты.
Специалисты отмечают, что такая обувь подойдет не к любой одежде. Так, широкие сапоги не стоит сочетать с брюками палаццо, мешковатыми джинсами и мамсами.
Стилисты рекомендуют носить их с трикотажными платьями, мини-юбками, прямыми юбками миди и макси, с жакетами и леггинсами.
Ранее самые модные сочетания осени и зимы назвал известный стилист Александр Рогов.