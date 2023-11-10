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15:00, 10 ноября 2023
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«Капусты много ела!» Подписчики восхитились декольте Собчак

«Капусты много ела!» Подписчики восхитились декольте Собчак
© Фото: Telegram-канал Ксении Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сфотографировалась в топе с глубоким декольте и восхитила подписчиков своего Telegram-канала.

Знаменитость надела черный пиджак и майку и сделала селфи во время поездки в машине. Из аксессуаров Собчак выбрала серьги в виде змей и две подвески с кулонами.

«Какая прекрасная душа», «Эти глаза напротив…! Красотка!», «Капусты много ела», «Анатольевна сиси свои пиарит», «Сиськи навострила», «Грудь — это очень странный предмет, то она есть, а то ее нет», «Восхитительный внешний вид», «Какая вы красивая», «Грудь лайк», — написали подписчики.

Ранее подписчики раскритиковали платье Собчак за 900 тысяч рублей.

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