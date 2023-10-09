21:57, 09 октября 2023
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Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у лидера группы ДДТ
Юрий Шевчук
© Фото: putnik / Wikimedia
О серьезных проблемах со здоровьем у 66-летнего лидера группы ДДТ Юрия Шевчука стало известно изданию «Подъем». По данным источника, в сентябре артист перенес инфаркт.
На данный момент исполнитель проходит реабилитацию. Выступление группы в Тель-Авиве, запланированное на 28 октября, пришлось перенести.
«Действительно, Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем все это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит [проводить концерт]», — сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что курс реабилитации музыканта продлится до середины декабря.