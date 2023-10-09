Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у лидера группы ДДТ

О серьезных проблемах со здоровьем у 66-летнего лидера группы ДДТ Юрия Шевчука стало известно изданию «Подъем». По данным источника, в сентябре артист перенес инфаркт.

На данный момент исполнитель проходит реабилитацию. Выступление группы в Тель-Авиве, запланированное на 28 октября, пришлось перенести.

«Действительно, Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем все это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит [проводить концерт]», — сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что курс реабилитации музыканта продлится до середины декабря.