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21:57, 09 октября 2023
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Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у лидера группы ДДТ

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук

© Фото: putnik / Wikimedia

О серьезных проблемах со здоровьем у 66-летнего лидера группы ДДТ Юрия Шевчука стало известно изданию «Подъем». По данным источника, в сентябре артист перенес инфаркт.

На данный момент исполнитель проходит реабилитацию. Выступление группы в Тель-Авиве, запланированное на 28 октября, пришлось перенести.

«Действительно, Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем все это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит [проводить концерт]», — сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что курс реабилитации музыканта продлится до середины декабря.

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