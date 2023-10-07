В программе Малышевой дали рекомендации при падении давления

Рекомендации при низком давлении дали врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале.

Специалисты порекомендовали пить в этот момент больше жидкости, которая нужна для увеличения циркуляции крови в организме. Кроме того, следует сесть или прилечь с поднятыми вверх ногами в случае ощущения резкого падения давления. Это поможет оттоку крови в сердце и мозг, пояснила Малышева.

В случае отсутствия улучшения после проделанных рекомендованных действий Гендельман порекомендовал срочно обратиться к медикам.