Телеведущая Дана Борисова объяснила отсутствие отношений с мужчинами с своей жизни. В интервью 5-tv.ru она призналась, что не хочет жертвовать ничем ради отношений.

Знаменитость рассказала, что раньше могла пойти на многое ради любви, в том числе встречаясь с женатым мужчиной. Однако после такого опыта телеведущая переосмыслила свою жизнь и теперь не готова поступаться внутренними принципами.

«Если я буду их ценить, и найду достаточно места в своей душе для впуска того человека, которого мне хоть чем-то минимально захочется пожертвовать, я внутренне пространство приоткрою», — поделилась с изданием Борисова.