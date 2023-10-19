«Розгами за платье»: Дана Борисова пожаловалась на избиения родителями

На регулярные избиения родителями в детстве пожаловалась в беседе с «Пятым каналом» телеведущая Дана Борисова. Она подчеркнула, что была «практически примерным ребенком», однако избежать телесных наказаний это не помогало.

«Однажды на День Знаний мне купили прям уродское-уродское, дешевое платье и велели идти в нем в школу. Я отказалась. Тогда меня избили — и мама, и папа. Они специально пошли, нашли длинную ветку, очистили ее и вот этими розгами били меня сзади, поперек от спины к ногам», — рассказала Борисова.

Ранее об ужасах жизни с родной матерью рассказала двукратная победительница телешоу «Ты супер!», певица Диана Анкудинова.