05:19, 19 октября 2023
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«Розгами за платье»: Дана Борисова пожаловалась на избиения родителями
© Фото: @danaborisova_official
На регулярные избиения родителями в детстве пожаловалась в беседе с «Пятым каналом» телеведущая Дана Борисова. Она подчеркнула, что была «практически примерным ребенком», однако избежать телесных наказаний это не помогало.
«Однажды на День Знаний мне купили прям уродское-уродское, дешевое платье и велели идти в нем в школу. Я отказалась. Тогда меня избили — и мама, и папа. Они специально пошли, нашли длинную ветку, очистили ее и вот этими розгами били меня сзади, поперек от спины к ногам», — рассказала Борисова.
Ранее об ужасах жизни с родной матерью рассказала двукратная победительница телешоу «Ты супер!», певица Диана Анкудинова.