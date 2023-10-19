«Все-таки мне 36»: Виктория Дайнеко объяснила частые визиты к врачам

Частые визиты к врачам объяснила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Виктория Дайнеко.

«Все-таки когда тебе 36, ты вроде бы еще чувствуешь себя молодой и красивой, и все так и есть, конечно, но в то же время нужно чаще себя обследовать. Я очень давно не делала полное обследование всего подряд. Но посещениями конкретных специалистов в целом довольна. Очень приятно, когда они говорят: "У вас все хорошо, продолжайте в том же духе"», — призналась она.

Артистка рассказала, что накануне была у врача, чтобы убедиться в отсутствии проблем в брюшной полости.

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