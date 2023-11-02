18:30, 02 ноября 2023
1 мин.
У оскандалившейся Цыгановой не все в порядке с головой? Неожиданное заявление звезды
Неожиданное заявление сделала оскандалившаяся на интервью у журналиста Юрия Дудя (признан иностранным агентом) советская и российская певица Виктория Цыганова. В своих соцсетях звезда эстрады пояснила, что у нее длительное время были проблемы с психическим здоровьем. Видео публикует Telegram-канал «Самые СЛИВки».
«Были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет. И, возможно, не всегда очень хорошо когнитивные [связи] у меня устанавливаются», — заявила она.
После неудачного интервью, во время которого Цыганова оскорбила певца Олега Газманова и других российских звезд, артистка заявляла, что на самом деле никакого интервью она не давала, и все это «происки нейросетей».