У оскандалившейся Цыгановой не все в порядке с головой? Неожиданное заявление звезды

«Были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет. И, возможно, не всегда очень хорошо когнитивные [связи] у меня устанавливаются», — заявила она.

После неудачного интервью, во время которого Цыганова оскорбила певца Олега Газманова и других российских звезд, артистка заявляла, что на самом деле никакого интервью она не давала, и все это «происки нейросетей».