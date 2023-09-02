Врач назвала причины изменения цвета ногтей

Возможные причины изменения цвета ногтей назвала в беседе с Pravda.Ru врач-нутрициолог и эндокринолог Верина Ермошина.

По ее словам, изменение внешнего вида ногтей — формы и цвета — может говорить о недостатке в организме некоторых полезных микроэлементов и витаминов — например, селена и цинка. Ногти могут также меняться из-за наличия анемии, гипотиреоза или гиперкортизолемии.

Точный диагноз может поставить только специалист, подчеркнула Ермошина. Аптечные витамины не помогут человеку вылечиться самостоятельно, предупредила она.