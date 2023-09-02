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08:30, 02 сентября 2023
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Врач назвала причины изменения цвета ногтей

Врач назвала причины изменения цвета ногтей

© Фото: David Fanuel / Unsplash

Возможные причины изменения цвета ногтей назвала в беседе с Pravda.Ru врач-нутрициолог и эндокринолог Верина Ермошина.

По ее словам, изменение внешнего вида ногтей — формы и цвета — может говорить о недостатке в организме некоторых полезных микроэлементов и витаминов — например, селена и цинка. Ногти могут также меняться из-за наличия анемии, гипотиреоза или гиперкортизолемии.

Точный диагноз может поставить только специалист, подчеркнула Ермошина. Аптечные витамины не помогут человеку вылечиться самостоятельно, предупредила она.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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