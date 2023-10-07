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22:01, 07 октября 2023
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Врач перечислил главные симптомы нового штамма COVID-19 «эрис»

Врач перечислил главные симптомы нового штамма COVID-19 «эрис»

© Фото: Unsplash

Главные симптомы нового штамма COVID-19 «эрис» перечислил в интервью «Известиям» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. Указанный вариант вируса, по его словам, протекает как ОРВИ.

При заражении «эрисом» у больных наблюдается кашель, насморк и повышенная температура. Потеря вкуса и обоняния встречается редко. Как правило, лечение направлено на устранение симптомов.

Новый штамм COVID-19 более заразен, но протекает легко, отметил врач. Им можно заразиться при длительном отсутствии вакцинации, но заболевание пройдет без осложнений.

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