Врач перечислил главные симптомы нового штамма COVID-19 «эрис»

Главные симптомы нового штамма COVID-19 «эрис» перечислил в интервью «Известиям» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. Указанный вариант вируса, по его словам, протекает как ОРВИ.

При заражении «эрисом» у больных наблюдается кашель, насморк и повышенная температура. Потеря вкуса и обоняния встречается редко. Как правило, лечение направлено на устранение симптомов.

Новый штамм COVID-19 более заразен, но протекает легко, отметил врач. Им можно заразиться при длительном отсутствии вакцинации, но заболевание пройдет без осложнений.