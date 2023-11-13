«Возникает не потому, что ветер задул». Из-за чего на самом деле появляется цистит?

Из-за чего на самом деле появляется цистит? Об этом в личном Telegram-канале рассказал терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

«Цистит — это воспаление мочевого пузыря. И возникает оно не потому что ветер задул. А из-за инфекций — кишечная палочка, стафилококк, хламидии и прочие маленькие "друзья" — от химиотерапии или химических воздействий», — написал врач.

Цистит может появиться внезапно даже от состава любимой пены для ванны, отметил Абакумов. Поэтому лучше не использовать ароматизированную пену, мыло и вовсе предпочитать душ, чтобы избежать длительного контакта с химическими веществами.

По словам терапевта, нельзя долго терпеть позыв к мочеиспусканию, надо пить больше жидкости, носить нижнее белье из хлопка и не забывать про гигиену после интима.

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