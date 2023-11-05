Что за кошка! 18-летняя гимнастка сделала колесо в мини-бикини

18-летняя российская гимнастка, чемпионка Европы и мира Лала Крамаренко сделала колесо в мини-бикини. Записанной на одном из пляжей Дубая видеозаписью трюка она поделилась на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Можно смотреть бесконечно», «Какова!», «Что за кошка!», «Какая красотка», «Неземная!», «Шикарна», «Вау», «Просто ужас, какая красивая», «Идеально», — отреагировали на увиденное пользователи сети.