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22:30, 11 ноября 2023
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Что поесть для крепкого сна? Диетолог назвала список продуктов

Что поесть для крепкого сна? Диетолог назвала список продуктов

© Фото: Unsplash

Продукты, которые способствуют улучшению сна назвала врач-диетолог Молли Хембри. Слова специалиста приводит издание Eatthis.

Так, крепкий сон может обеспечить вишневый сок, содержащий в себе главный гормон сна — мелатонин. Также наладить сон помогут индейка и лосось, богатые триптофаном и жирными кислотами омега-3.

Вклад в здоровый сон способны внести также помидоры, киви и тыквенные семечки. А легко пробудится поможет молочный йогурт за счет белка альфа-лактальбумина.

Ранее диетолог Гинзбург развеял миф о влиянии еды перед сном на фигуру.

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