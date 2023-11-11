Что поесть для крепкого сна? Диетолог назвала список продуктов

Продукты, которые способствуют улучшению сна назвала врач-диетолог Молли Хембри. Слова специалиста приводит издание Eatthis.

Так, крепкий сон может обеспечить вишневый сок, содержащий в себе главный гормон сна — мелатонин. Также наладить сон помогут индейка и лосось, богатые триптофаном и жирными кислотами омега-3.

Вклад в здоровый сон способны внести также помидоры, киви и тыквенные семечки. А легко пробудится поможет молочный йогурт за счет белка альфа-лактальбумина.

Ранее диетолог Гинзбург развеял миф о влиянии еды перед сном на фигуру.