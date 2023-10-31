Что ненавидит Ковальчук? Тайна певицы раскрылась благодаря ее райдеру

Что ненавидит бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук? Тайна певицы раскрылась благодаря ее райдеру, опубликованному в Telegram-канале «Звездач».

Согласно требованиям звезды, в гримерной не должно быть пластиковой посуды, растворимого кофе, копченых мясных изделий и блюд с луком, чесноком и болгарским перцем.

Из еды Ковальчук предпочитает фрукты (манго, бананы, яблоки, груши, виноград), ягоды, овощи (огурцы, помидоры, сельдерей), ассорти сырное и мясное (язык отварной, куриная отварная грудка, буженина), слабосоленую форель и семгу, шоколад белый и молочный, печенье. В баре нужны вино или ром, кофе, чай листовой для заваривания в чайнике, молоко жирностью 1,5 процента, сок и морс в стекле и минеральная вода.

Организаторы мероприятия также должны оставить в гримерной артистки электрический чайник, отпариватель, электрообогреватель, десять листов белой бумаги А4 и черный маркер, бумажные салфетки, одноразовые тапочки, два белых махровых полотенца.

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