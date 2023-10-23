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22:35, 23 октября 2023
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Что есть после 40 лет: максимально полезные продукты

Что есть после 40 лет: максимально полезные продукты

© Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Максимально полезные продукты, которые помогут сохранить здоровье и молодость организма после 40 лет, назвала врач-гинеколог Екатерина Волкова, передает портал «Доктор Питер».

По словам эксперта, в рацион необходимо добавлять продукты, содержащие белок: куриную грудку, цельнозерновые макароны. Белок помогает сохранить здоровье мышц и молодость кожи, а также избежать депрессии.

Кроме того, необходимо употреблять в пищу рыбу, мясо, орехи, оливковое масло и молочную продукцию, богатую полинасыщенными кислотами, которые важны для сосудов, продолжила врач. Поддержать микрофлору кишечника и восполнить недостаток клетчатки помогут овощи: морковь, капуста, зелень, перец, томаты и огурцы.

Специалист также посоветовала не забывать и о витаминах. Так, В12 и В6 помогут предотвратить развитие депрессии, кальций — сохранить здоровье костей, а йод — поддержать либидо и здоровье молочных желез.

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