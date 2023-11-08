Что делала Пугачева в России? Раскрыты новые подробности приезда звезды на родину

Что делала певица Алла Пугачева в России? Новые подробности приезда звезды российского шоу-бизнеса на родину раскрыл Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, на следующий день после приезда в Москву, артистка отправилась в Тверь. Там в звукозаписывающей студии «Салам» она записала несколько новых треков для полноценного мини-альбома.

«Да, 3 ноября Пугачева была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе для кого конкретно. Наша задача — записать вокал... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — рассказал в интервью РИА Новости основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин.

По данным Shot, в этой студии примадонна уже записывала несколько своих песен еще в отношениях с певцом Филиппом Киркоровым. Звездная чета уезжала в Тверь, чтобы скрываться от папарацци. Постоянная слежка репортеров и в этот раз стала причиной выбора знаменитости региональной студии.

Сообщается, что стоимость записи одной композиции в студии «Салам» начинается от 100 тысяч рублей. В своем время услугами компании пользовались Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие исполнители.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует вернуться на сцену в новогодние праздники.