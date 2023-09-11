Читающий книгу бездомный попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Таганка - Таганский ЦАО М125» во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен мужчина, который соорудил себе жилище из картонных коробок и пледов под открытым небом на 1-й Дубровской улице в центре Москвы. Пользователи сети обратили внимание, что бездомный читает книгу в твердом переплете.

«Зато с книгой», «Центровые, солидные», «Самый читающий народ — бездомные», «Отсутствие жилья не повод забить на свои умственные данные!» — прокомментировали юзеры.