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06:01, 11 сентября 2023
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Читающий книгу бездомный попал на видео

Читающий книгу бездомный попал на видео
© Кадр: паблик «Таганка - Таганский ЦАО М125» во «ВКонтакте»

Читающий книгу бездомный попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Таганка - Таганский ЦАО М125» во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен мужчина, который соорудил себе жилище из картонных коробок и пледов под открытым небом на 1-й Дубровской улице в центре Москвы. Пользователи сети обратили внимание, что бездомный читает книгу в твердом переплете.

«Зато с книгой», «Центровые, солидные», «Самый читающий народ — бездомные», «Отсутствие жилья не повод забить на свои умственные данные!» — прокомментировали юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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