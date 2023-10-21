«Чистим организм»: врач порекомендовала один продукт в борьбе с инфекциями

Полезные свойства квашенной капусты раскрыла в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-гепатолог, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Для очистки организма пециалист порекомендовала добавить в рацион квашенную капуту.

«Это пробиотический продукт. Там есть молочная кислота, она санирует кишечник, обладает бактерицидным действием против любой дряни, которая случайно попадает в кишечник с едой, водой, немытыми руками», — пояснила эксперт.

Медик отметила, что квашенную капусту можно употреблять людям только со здоровым желудком. Кроме того, этот продукт лучше есть днем во время обеда Прие де на ночь она может задерживать воду в организме и приводить к образованию отеков.