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08:04, 18 октября 2023
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Врач предупредила об опасности попыток сдерживать чихание

Врач предупредила об опасности попыток сдерживать чихание

© Фото: Unsplash

Об опасности попыток сдерживать чихание предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, ЛОР-врач Людмила Елизарова.

Медик объяснила, что чихание помогает очистить носовую полость от слизи, в которой могут содержаться вредные инородные частицы, вирусы и бактерии. Сдерживая естественную потребность организма, человек рискует сохранить вирус на слизистой.

«Чтобы предотвратить чихание, люди зажимают нос и закрывают рот. В таком случае они все равно чихают, но делают это как бы внутри», — отметила Елизарова.

Эти действия могут привести к развитию заболеваний, в частности органов слуха: возникающее давление направляется на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, находятся гайморовы и лобные пазухи. При сдерживании чихания в них попадает вредная слизь.

«Появляется риск инфицирования слуховой трубы, среднего уха, может развиться синусит. Плюс может подняться внутричерепное давление», — предупредила врач.

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