«Черная пятница» Пугачевой. Почему дача примадонны в Подмосковье резко подешевела?

Дача певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье резко подешевела, сообщил Telegram-канал Mash. Почему для примадонны наступила «черная пятница»?

По данным Mash, изначальная стоимость дома составляла 225 миллионов рублей, однако потом цена упала до 100 миллионов рублей. Это произошло из-за срочного поиска покупателя.

В четырехэтажном особняке имеется собственный кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хамамом, несколько каминов, бар, бильярдная и лифт. У дома имеется собственная береговая линия с пирсом, а также детская и спортивная площадки. Ранее на даче жил внук Пугачевой Никита Пресняков, однако сейчас особняк пустует.

Примадонна вернулась в свой особняк в подмосковной деревне Грязь утром в пятницу, 3 ноября. В ролике она заехала на черном автомобиле Rolls-Royce на территорию дома. Причины возвращения и срок ее пребывания в России не уточняются.