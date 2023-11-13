Чем крупнее, тем красивее. Лисовец дал неожиданный совет комплексующим из-за внешнего вида женщинам

Многие женщины переживают из-за того, что выглядят скучно, но не знают, как это исправить. Неожиданный совет комплексующим из-за внешнего вида россиянкам дал в своем блоге популярный стилист Владислав Лисовец. По его словам, в этом сезоне в ход идут большие украшения — и чем они крупнее, тем красивее итог.

«Грамотный подбор аксессуаров помогает развиваться. Большинство людей привыкли не относиться к ним серьезно, но на самом деле именно с их помощью можно превратить самый обычный и скучный образ в модный и актуальный», — заявил Лисовец.

Стилист посоветовал отдавать предпочтение крупной бижутерии. При этом можно играть с ее формой, с цветами металлов и даже с количеством — например, носить только одну сережку или надевать серьги разных размеров из разных комплектов, создавая заметную асимметрию.

«Богатый обвес — лучший способ дотянуть образ. Речь идет про крупную бижутерию — бусы, цепи, колье», — добавил модный эксперт. Он подчеркнул, что это решение подходит для любых возрастов.

Ранее Лисовец дал рекомендации по выбору новогодних нарядов.