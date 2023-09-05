Человек-паук через окно многоэтажки поздравил ребенка и попал на видео

Аниматор в костюме Человека-паука через окно многоэтажки поздравил ребенка и попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Ростокино СВАО М125».

Как сообщает автор ролика, «супергерой» был замечен на фасаде одного из зданий жилого комплекса «Триколор» на Проспекте Мира. Мужчина в костюме на тросе добрался до уровня нужного этажа, поздравил мальчика с днем рождения и вручил ему подарок, после чего спустился вниз.