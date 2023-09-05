Люди
18:59, 05 сентября 2023
1 мин.

Человек-паук через окно многоэтажки поздравил ребенка и попал на видео

Человек-паук через окно многоэтажки поздравил ребенка и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Ростокино СВАО М125»

Аниматор в костюме Человека-паука через окно многоэтажки поздравил ребенка и попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Ростокино СВАО М125».

Как сообщает автор ролика, «супергерой» был замечен на фасаде одного из зданий жилого комплекса «Триколор» на Проспекте Мира. Мужчина в костюме на тросе добрался до уровня нужного этажа, поздравил мальчика с днем рождения и вручил ему подарок, после чего спустился вниз.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.