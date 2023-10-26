«А мог бы шарить за музыку»: Люся Чеботина назвала обручение в МГУ ошибкой

Певица и член жюри шоу «Залетай в тренды» Люся Чеботина назвала обучение в МГУ одного из участников проекта ошибкой.

«Считаю, что Валя сделал глобально большую ошибку, пойдя учиться в МГУ. У этого прекрасного человека был выбор. Он мог пойти учиться на музыканта и оставаться в тренде, шарить за музыку, понимать, что сейчас актуально, расти, набираться опыта... Но он посвятил это время немузыкальному высшему образованию», — заявила артистка.

Она добавила, что молодой человек умеет петь и сочинять песни, но посвященные другой профессии годы сбили его с пути, поэтому пробоваться на шоу он пришел с «неплохим, но абсолютно не трендовым материалом».

«Обращаюсь ко всем мамам и папам: пожалуйста, давайте возможность своим детям выбирать. Чтобы они набирались опыта, наступая на грабли, чтобы они сами выбирали и строили свою жизнь. Это очень важно: когда ты хочешь заниматься музыкой, надо идти по линии музыки», — призвала зрителей шоу Чеботина.